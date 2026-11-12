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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 19:43

Usuários relatam falhas no Outlook e no Teams nesta quinta-feira (12)

Microsoft confirmou instabilidade no Exchange Online, plataforma de emails corporativos integrada ao Microsoft 365

Microsoft confirmou instabilidade no Exchange Online, plataforma de emails corporativos integrada ao Microsoft 365

Eva HAMBACH/AFP/JC
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Agências
Usuários do Outlook, serviço de email da Microsoft, e do Teams relataram dificuldades de acesso às contas nesta quinta-feira (12). As reclamações incluem problemas para fazer login e mensagens de erro.
Relatos publicados nas redes sociais apontam dificuldades de acesso ao serviço, inclusive no Brasil. O site Downdetector, que monitora reclamações sobre plataformas digitais, também publicou um alerta sobre a instabilidade.

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