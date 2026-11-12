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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 17:50

Novo app da Caixa reúne Pix, FGTS, crédito e benefícios sociais com senha única e biometria facial

Aplicativo combina soluções digitais completas com suporte de empregados do banco

Aplicativo combina soluções digitais completas com suporte de empregados do banco

Google/Reprodução/JC
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Agências
A Caixa Econômica Federal lançou o Novo App Caixa, como parte do movimento de modernização da imagem da marca. O banco já havia lançado nova identidade visual para se modernizar e se aproximar mais do público jovem.
Segundo a Caixa, o sistema de proteção incluso no novo aplicativo se chama Identificação Digital Caixa (XID), que reúne biometria facial, reconhecimento do aparelho usado e análise inteligente de comportamento em um único ambiente.

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