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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 16:36

Banrisul registra lucro líquido de R$ 157,8 milhões no 3º trimestre

Alta da inadimplência e das despesas pressionou o resultado do banco gaúcho entre julho e setembro de 2026

Alta da inadimplência e das despesas pressionou o resultado do banco gaúcho entre julho e setembro de 2026

TÂNIA MEINERZ/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
Em meio a um cenário difícil para bancos no Brasil, o Banrisul encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ 157,8 milhões, queda de 52% em relação ao mesmo período do ano passado, quando havia registrado R$ 328,8 milhões.

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