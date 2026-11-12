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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 15:25

Banco do Brasil tem queda de 66,5% no lucro com perdas no agronegócio

Apesar de encerrar trimestre no azul, resultado operacional do banco foi negativo em R$ 906 milhões

Apesar de encerrar trimestre no azul, resultado operacional do banco foi negativo em R$ 906 milhões

Marcelo Camargo/Ag?ncia Brasil/JC
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Agências
O Banco do Brasil teve queda de 66,5% no lucro líquido ajustado no terceiro trimestre deste ano em relação a igual período do ano passado, com resultado de R$ 1,3 bilhão, depois que as perdas com empréstimos, principalmente do agronegócio, se avolumaram.
A cifra veio fora das projeções de analistas consultados pela Bloomberg, que previam um lucro líquido ajustado de R$ 3,9 bilhões, e levou o segundo maior banco em ativos do país a cortar os dividendos para o mínimo obrigatório. 

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