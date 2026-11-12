Ibovespa cai com pressão de bancos e juros nos EUA, apesar de alta da Petrobras

O Ibovespa encerrou o pregão desta quinta-feira (12) em queda de 0,43%, aos 171.324,31 pontos, pressionado pelo setor financeiro e pela perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos, apesar do avanço da Petrobras, favorecida pela recuperação do petróleo. O mercado também segue avaliando o alcance do pacote fiscal anunciado pelo governo, em uma sessão de giro financeiro relativamente baixo, de R$ 22 bilhões, que reforça a cautela dos investidores.

No exterior, a escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã acrescentou pressão às expectativas de inflação, diante do encarecimento do petróleo. O cenário se soma aos dados recentes de atividade e inflação fortes nos EUA, que alimentam as apostas em nova alta dos juros pelo Federal Reserve (Fed) em dezembro. Os rendimentos dos Treasuries renovaram máximas durante a sessão, enquanto o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, reforçou em declarações a necessidade de combater a inflação.

Para o chefe de renda variável da Lifetime Investimentos, Lucas Tambellini, os juros americanos mais altos reduzem a disposição para assumir risco em ações, já que os Treasuries de dez anos voltaram a render mais de 5%. O gestor também destaca as dúvidas sobre o ajuste fiscal brasileiro. "É um pouco de compasso de espera para ver qual vai ser o real impacto e quanto isso alivia o fiscal no ano que vem", afirma.

O petróleo Brent avançou 3,3% , a US$ 95,82 por barril, após o presidente americano, Donald Trump, afastar um acordo com Teerã e relatos confirmarem um ataque militar ao Irã. A alta favoreceu as petroleiras brasileiras, mas também agravou as preocupações inflacionárias. , apor barril, após o presidente americano, Donald Trump, afastar um acordo com Teerã e relatos confirmarem um ataque militar ao Irã. A alta favoreceu as petroleiras brasileiras, mas também agravou as preocupações inflacionárias.

Segundo o sócio e head de renda variável da Grand Capital Invest, Roberto Moura, o avanço da Petrobras limitou as perdas do índice, mas o balanço decepcionante do Banco do Brasil pressionou o setor financeiro. O gestor aponta preocupações com a exposição do banco ao agronegócio e seus efeitos nos próximos trimestres.

"O balanço do Banco do Brasil contaminou um pouco os demais bancos", afirma. Além do tombo de mais de 8% do BB, Itaú, Bradesco e BTG Pactual, papéis de grande peso no Ibovespa, recuaram no dia. O IFNC, índice do setor financeiro, cedeu 1,81%.

Além da pressão sobre os bancos, o mercado segue cauteloso com as perspectivas fiscais, mesmo após o anúncio do pacote de ajuste pelo governo, que prevê impacto de até R$ 60 bilhões em 2027. Para o sócio-fundador e gestor da Performance Invest, Daniel Guedine, as medidas ainda são insuficientes para melhorar de forma consistente a confiança dos investidores, enquanto os juros futuros permanecem elevados.