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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 19:17

Bolsas de NY fecham em queda com crise da Nvidia e ataques ao Irã; Corteva tomba com agro

Dow Jones recuou 0,36%; S&P 500 caiu 0,35% e Nasdaq encerrou em baixa de 0,39%

Dow Jones recuou 0,36%; S&P 500 caiu 0,35% e Nasdaq encerrou em baixa de 0,39%

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta quinta-feira (12) em queda, com a renúncia de Jensen Huang do comando da Nvidia impondo novos temores ao setor tecnológico. O mercado acompanha, também, os desdobramentos no Oriente Médio.

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