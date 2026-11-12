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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 11:40

Jensen Huang é destituído de cargo de CEO da Nvidia após escândalo de traições

Huang é o maior acionista individual da Nvidia, com uma participação de 3,56%

Huang é o maior acionista individual da Nvidia, com uma participação de 3,56%

Philip Fong/AFP/JC
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Agências
Jensen Huang, cofundador da Nvidia, anunciou nesta quinta-feira (12) a renúncia do cargo de CEO da companhia após um escândalo envolvendo casos extraconjugais desvelado na última semana. A atual vice-presidente executiva e CFO, Colette Kress, assumirá a liderança da empresa de forma interina, segundo comunicado.
A Nvidia disse que iniciou a busca por um novo CEO, e que vai considerar candidatos internos e externos. A CEO interina está na empresa desde 2013, e "desempenhou papel fundamental no crescimento e na evolução da Nvidia", afirmou a companhia em nota.
A fabricante de chips é uma das empresas mais valiosas do mundo. Huang, taiwanês radicado na Califórnia, era um dos executivos mais longevos do Vale do Silício e um dos protagonistas do boom da inteligência artificial no mundo. Ele criou a empresa em 1993.

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