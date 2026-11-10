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CapaEconomiaInvestigação

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 14:17

Relação de CEO da Nvidia com empresária facilita envio de US$ 7,5 bi em chips à China, diz site

O The Information afirmou que Alice usou o relacionamento com Jensen para construir credibilidade. Apesar do sobrenome em comum, Alice e Jensen não têm parentesco

O The Information afirmou que Alice usou o relacionamento com Jensen para construir credibilidade. Apesar do sobrenome em comum, Alice e Jensen não têm parentesco

AFP PHOTO / CTI VIA AFPTV / JC
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Agências
O relacionamento entre o CEO da Nvidia, Jensen Huang, e a empresária chinesa Alice Huang, apontada como suposta espiã, facilitou o envio de pelo menos US$ 7,5 bilhões em chips para a China, segundo o site The Information.

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