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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 18:15

Receita e PF investigam fraudes tributárias que somam mais de R$ 185 milhões

Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em cinco estados do País

Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em cinco estados do País

Polícia Federal/Divulgação/JC
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Agências
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta quinta-feira (12) a Operação Tax Mirage para investigar um esquema de fraudes tributárias que ultrapassa R$ 185 milhões.
A investigação apura o uso de créditos previdenciários inexistentes para extinguir dívidas fiscais de empresas, além de possíveis práticas de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e fraudes em licitações públicas.

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