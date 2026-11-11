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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 16:14

Três pessoas são indiciadas pelo MPRS por incêndio na Pousada Garoa

Foram denunciados o suspeito de iniciar o incêndio, o dono da pousada e uma servidora da FASC

Foram denunciados o suspeito de iniciar o incêndio, o dono da pousada e uma servidora da FASC

Camila Schäfer/ASCOM DPE/RS/JC
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O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) indiciou nesta quarta-feira (11) três pessoas pelo incêndio da Pousada Garoa que deixou 11 mortos e 12 feridos, ocorrido em abril de 2024.

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