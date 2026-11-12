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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 16:28

Com CEO interina, Nvidia busca sucessor definitivo para Jensen Huang

Busca por substituto considera vários nomes de dentro e fora da empresa

Busca por substituto considera vários nomes de dentro e fora da empresa

Justin Sullivan/Getty Images/JC
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Agências
Após a renúncia de Jensen Huang do cargo de CEO da Nvidia, a vice-presidente executiva e CFO (diretora financeira) da empresa, Colette Kress, assumiu como CEO interina da companhia. A Nvidia, porém, iniciou a busca por um CEO definitivo, com a possibilidade de considerar candidatos internos e externos para a vaga.
Agora, pela primeira vez desde que cofundou a companhia, em 1993, a empresa tem uma figura central que não seja Jensen Huang, e a busca por quem deve substituir a atual CEO interina passa por vários nomes.

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