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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 13:20

Ações da Nvidia desabam mais de 14% após renúncia de Huang e têm menor valor em 16 meses

Em pouco mais de um mês, a Nvidia viu o papel perder quase 38,85% do valor, o equivalente a US$ 94,57

Em pouco mais de um mês, a Nvidia viu o papel perder quase 38,85% do valor, o equivalente a US$ 94,57

I-Hwa Cheng / AFP / JC
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Agências
As ações da Nvidia despencaram mais de 14% na Nasdaq nesta quinta-feira (12) após o anúncio da renúncia do CEO da empresa, Jensen Huang. Ele será substituído interinamente por Colette Kress, atual vice-presidente executiva e CFO da empresa.
Os papéis da fabricante de chips já estavam em queda de 8% no pré-mercado e despencaram para US$ 148,80, desvalorização de 14,35% pouco depois da abertura das negociações, por volta das 11h30 (horário de Brasília).

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