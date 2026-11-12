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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 15:44

Governo estuda nova versão do Concurso Público Nacional Unificado, diz ministra

CNPU poderá ter aprovados em cadastro para futuras vagas abertas

CNPU poderá ter aprovados em cadastro para futuras vagas abertas

PAULO PINTO/AGÊNCIA BRASIL/JC
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Agências
A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, afirmou nesta quinta-feira (12) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estuda fazer uma nova edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU) no próximo ano. Segundo ela, a decisão depende do espaço orçamentário a ser aprovado no Congresso na Lei Orçamentária Anual (LOA). Ela participa do programa "Bom dia, ministra", da EBC.
"Olha, a gente está estudando isso. A gente está no momento agora, começou o processo de aprovação do orçamento do ano que vem, o governo enviou, no final de agosto, o projeto de lei orçamentária para 2027, e agora, na volta após as eleições, começa um processo no Congresso de aprovação desse orçamento", afirmou.
Ela disse que também está em análise no governo a realização de um CNPU mesmo sem vagas abertas necessariamente. Neste caso, os aprovados ficariam em cadastros para serem chamados assim que houver a liberação orçamentária.
"Seria uma maneira de acelerar o processo de contratação quando a gente tenta ter um orçamento. Porque hoje em dia, quando a gente aprova um concurso, demora quase dois anos para a pessoa entrar", disse.
Sobre as vagas dos CNPUs que já foram realizados, a ministra afirmou que já há uma chamada para vagas remanescentes aberta para 500 postos e mais 1.300 serão chamados até o fim do ano. Além disso, ela sinalizou a possibilidade de serem chamadas pessoas para vagas novas também porque houve espaço no Orçamento.
"Tem um saldo remanescente no Orçamento para isso, e a gente está olhando com eles quanto as vagas são possíveis de chamar, e a nossa expectativa é que até a semana que vem a gente publique aí já vagas adicionais", completou.

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