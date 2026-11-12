BTG Pactual tem lucro líquido ajustado de R$ 5,3 bi no 3º trimestre (alta de 17% em 12 meses)

O BTG Pactual encerrou o terceiro trimestre com lucro líquido ajustado de R$ 5,3 bilhões, uma alta de 17% em 12 meses. Em relação ao segundo trimestre, o lucro aumentou 13,8%. O lucro voltou a ser recorde e, segundo o banco, foi impulsionado pelo crescimento das receitas, apesar do aumento de custos, em razão de expansão não orgânica do banco. No release de resultados, o BTG informa que concluiu a aquisição do HSBC Uruguai e obteve aprovação regulatória para operar como banco no Peru.
As receitas totais do banco somaram R$ 10,8 bilhões, uma alta de 13,8% em 12 meses e de 4,3% no trimestre. O retorno sobre o patrimônio ajustado (ROAE) encerrou o período em 26,4%, levemente inferior ao retorno de 26,7% obtido no segundo trimestre.
A entrada líquida de recursos recuou para R$ 58 bilhões no terceiro trimestre, em comparação aos R$ 59 bilhões no segundo trimestre. O banco informou que o total de ativos sob custódia na Asset e no segmento Wealth cresceram 22% em 12 meses, para R$ 2,8 trilhões.
Os ativos totais do BTG Pactual somaram R$ 944,8 bilhões no terceiro trimestre, uma alta de 2,1% frente ao segundo trimestre. No terceiro trimestre de 2025, os ativos totais estavam em R$ 685 milhões.
O índice de Basileia subiu para 16,3% no trimestre, contra 15,5% no terceiro trimestre de 2025 e 16% no segundo trimestre. O patrimônio foi para R$ 81,65 bilhões no terceiro trimestre de 2026, acima dos R$ 65,6 bilhões no mesmo intervalo de 2025.
"A diversificação dos nossos negócios, sustentada por um balanço robusto e pela gestão de risco disciplinada, nos permite navegar em diferentes cenários macroeconômicos e capturar oportunidades ao longo dos ciclos. Esse modelo se reflete na expansão consistente das nossas franquias, na forte captação de recursos e nos avanços da nossa atuação internacional, gerando valor crescente para nossos clientes e acionistas", afirma o CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti.