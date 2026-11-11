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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 15:31

Bairro planejado com potencial de vendas bilionário no Litoral Norte

DeMello Incorporações anuncia construção do bairro planejado Barra Norte, às margens da Estrada do Mar, em Capão da Canoa.

DeMello Incorporações anuncia construção do bairro planejado Barra Norte, às margens da Estrada do Mar, em Capão da Canoa.

DeMello Incorporações/Divulgação/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
Atender à crescente demanda de moradores e veranistas de Capão da Canoa, no Litoral Norte, por meio da criação de uma nova centralidade urbana é o principal objetivo da DeMello Incorporações com o lançamento do bairro planejado Barra Norte, às margens da Estrada do Mar.

A primeira fase do empreendimento, que deverá ter loteados 50 hectares, com obras a serem iniciadas em 2027, envolverá R$ 150 milhões em investimentos. O total do bairro deverá chegar a 140 hectares - o equivalente a 1,4 milhão de metros quadrados, área maior do que todo o centro do município -, com expansão prevista ao longo dos próximos dez anos. O projeto já é considerado um dos sete maiores bairros planejados do Sul do Brasil.
"Capão é uma das cidades que mais cresce no Rio Grande do Sul nos últimos anos, assim como todo o Litoral. Fizemos uma leitura da tendência dos próximos anos para criarmos o conceito do Barra Norte. É uma região que, mesmo com o crescimento, ainda carece de infraestrutura, e aí entra a vantagem do bairro planejado, que vai dialogar perfeitamente com os avanços que a cidade desenvolve e planeja para os próximos anos. O Centro, por exemplo, já está no limite", aponta o gerente-executivo da DeMello, José Pedro Gomes.
Para que se tenha uma ideia, no último Censo, de 2022, Capão da Canoa registrava mais de 63 mil habitantes, um crescimento superior a 51% em menos de uma década, como resultado direto da pandemia de covid. A estimativa da prefeitura é de que, após a cheia de 2024 na Região Metropolitana, o volume de moradores na cidade litorânea já chegue a 80 mil pessoas.
De acordo com Gomes, a primeira etapa do futuro bairro planejado terá o lançamento do condomínio de lotes Oceano. A incorporadora criará toda a infraestrutura e comercializará lotes para que os proprietários, residenciais e empresariais, desenvolvam as construções. Mesmo com uma característica mais residencial neste momento, o diretor garante que já neste condomínio haverá a disponibilidade de lotes para escolas e outros serviços fundamentais no atendimento ao crescimento populacional da cidade.

Em uma segunda etapa, ainda dentro dos 50 hectares a serem urbanizados a partir do próximo ano, a DeMello busca parceiros locais para a construção de prédios residenciais e comerciais. A estimativa é de que, entre todos os produtos e lotes desta etapa, seja possível atingir um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 1 bilhão. O lançamento comercial do projeto será neste mês de novembro e a previsão de entrega da primeira etapa é em 2030.
De acordo com Gomes, mesmo às margens da Estrada do Mar, o empreendimento terá a estrutura viária também voltada à urbanidade de Capão da Canoa e à proximidade com a praia. A espinha dorsal do projeto será uma avenida central, que liga a Estrada do Mar à Paraguassu. Um projeto que complementa o investimento iniciado este ano pela prefeitura local, na revitalização da Avenida Central.

"O crescimento de Capão exige essa descentralização em um novo planejamento da cidade", complementa.

O Barra Norte deve consolidar-se como o principal investimento da empresa, originária de Santo Antônio da Patrulha, nos próximos anos. Há 15 anos, a DeMello atua com loteamentos e encerrou este ano, por exemplo, R$ 20 milhões desembolsados em outros projetos.

São entregues neste ano 482 lotes do condomínio Isla Xangri-La, em uma área de 38 hectares. Também foi obra da empresa o bairro planejado Santorini, no mesmo município, onde, a partir de parcerias, foi construído o Hospital LifePlus. "Essa experiência de parcerias dentro de um bairro planejado agora teremos em escala bem maior à disposição tanto do público do verão, quanto dos moradores e, inclusive, aquele híbrido, que divide o seu tempo hoje entre a residência no Litoral e na Região Metropolitana ou outra região do Estado", comenta José Pedro Gomes.

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