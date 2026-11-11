Bairro planejado com potencial de vendas bilionário no Litoral Norte

Atender à crescente demanda de moradores e veranistas de Capão da Canoa, no Litoral Norte, por meio da criação de uma nova centralidade urbana é o principal objetivo da DeMello Incorporações com o lançamento do bairro planejado Barra Norte, às margens da Estrada do Mar.

A primeira fase do empreendimento, que deverá ter loteados 50 hectares, com obras a serem iniciadas em 2027, envolverá R$ 150 milhões em investimentos. O total do bairro deverá chegar a 140 hectares - o equivalente a 1,4 milhão de metros quadrados, área maior do que todo o centro do município -, com expansão prevista ao longo dos próximos dez anos. O projeto já é considerado um dos sete maiores bairros planejados do Sul do Brasil.

"Capão é uma das cidades que mais cresce no Rio Grande do Sul nos últimos anos, assim como todo o Litoral. Fizemos uma leitura da tendência dos próximos anos para criarmos o conceito do Barra Norte. É uma região que, mesmo com o crescimento, ainda carece de infraestrutura, e aí entra a vantagem do bairro planejado, que vai dialogar perfeitamente com os avanços que a cidade desenvolve e planeja para os próximos anos. O Centro, por exemplo, já está no limite", aponta o gerente-executivo da DeMello, José Pedro Gomes.

Para que se tenha uma ideia, no último Censo, de 2022, Capão da Canoa registrava mais de 63 mil habitantes, um crescimento superior a 51% em menos de uma década, como resultado direto da pandemia de covid. A estimativa da prefeitura é de que, após a cheia de 2024 na Região Metropolitana, o volume de moradores na cidade litorânea já chegue a 80 mil pessoas.

De acordo com Gomes, a primeira etapa do futuro bairro planejado terá o lançamento do condomínio de lotes Oceano. A incorporadora criará toda a infraestrutura e comercializará lotes para que os proprietários, residenciais e empresariais, desenvolvam as construções. Mesmo com uma característica mais residencial neste momento, o diretor garante que já neste condomínio haverá a disponibilidade de lotes para escolas e outros serviços fundamentais no atendimento ao crescimento populacional da cidade.



Em uma segunda etapa, ainda dentro dos 50 hectares a serem urbanizados a partir do próximo ano, a DeMello busca parceiros locais para a construção de prédios residenciais e comerciais. A estimativa é de que, entre todos os produtos e lotes desta etapa, seja possível atingir um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 1 bilhão. O lançamento comercial do projeto será neste mês de novembro e a previsão de entrega da primeira etapa é em 2030.

De acordo com Gomes, mesmo às margens da Estrada do Mar, o empreendimento terá a estrutura viária também voltada à urbanidade de Capão da Canoa e à proximidade com a praia. A espinha dorsal do projeto será uma avenida central, que liga a Estrada do Mar à Paraguassu. Um projeto que complementa o investimento iniciado este ano pela prefeitura local, na revitalização da Avenida Central.



"O crescimento de Capão exige essa descentralização em um novo planejamento da cidade", complementa.



O Barra Norte deve consolidar-se como o principal investimento da empresa, originária de Santo Antônio da Patrulha, nos próximos anos. Há 15 anos, a DeMello atua com loteamentos e encerrou este ano, por exemplo, R$ 20 milhões desembolsados em outros projetos.



São entregues neste ano 482 lotes do condomínio Isla Xangri-La, em uma área de 38 hectares. Também foi obra da empresa o bairro planejado Santorini, no mesmo município, onde, a partir de parcerias, foi construído o Hospital LifePlus. "Essa experiência de parcerias dentro de um bairro planejado agora teremos em escala bem maior à disposição tanto do público do verão, quanto dos moradores e, inclusive, aquele híbrido, que divide o seu tempo hoje entre a residência no Litoral e na Região Metropolitana ou outra região do Estado", comenta José Pedro Gomes.

