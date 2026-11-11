Equatorial tem lucro líquido ajustado de R$ 535 mi no terceiro trimestre de 2026

O lucro líquido ajustado da Equatorial atingiu R$ 535 milhões no terceiro trimestre de 2026, o que representa uma queda de 37,1% em relação ao verificado no mesmo período de 2025, aponta a companhia em relatório referente aos meses de julho a setembro.

A receita operacional líquida da empresa totalizou R$ 13,644 bilhões no terceiro trimestre, recuo de 1,2% na comparação anual. Já o Ebitda ajustado da companhia somou R$ 3,206 bilhões, um acréscimo de 4,1% frente ao apurado no terceiro trimestre de 2025.

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Segundo a companhia, o recuo no lucro líquido ajustado foi impactado principalmente pela piora no resultado financeiro, que somou R$ 1,598 bilhão negativo no período contra R$ 1,554 bilhão negativo no mesmo período do ano passado. Já o resultado financeiro ajustado por efeitos não recorrentes e não caixa foi de R$ 1,620 bilhão negativo, 7,5% maior no comparativo anual.

"A piora no resultado financeiro do trimestre é explicada, principalmente, pelo crescimento de 11,4% no saldo da dívida no período, que elevou os encargos financeiros, e pela redução das rendas financeiras, refletindo a menor disponibilidade de caixa no segmento de Distribuição e a queda da taxa média do CDI, para 3,43%. Os efeitos foram parcialmente compensados pelo melhor desempenho dos encargos de CVA e de outras receitas e despesas financeiras", disse a empresa.

O endividamento bruto consolidado da companhia encerrou o trimestre em R$ 64,4 bilhões, avanço de 1% em relação ao segundo trimestre de 2026. Com isso, a dívida líquida ajustada para fins de covenants fechou o período em R$ 52,8 bilhões, mantendo a alavancagem (relação dívida líquida sobre Ebitda) em 3,1 vezes. "A abertura do quadro de covenants apresenta o Ebitda da Equatorial somado pela equivalência patrimonial das suas investidas, sendo 15% na Sabesp e 30% na Copasa, referentes aos últimos 12 meses."

A Equatorial destacou ainda que no terceiro trimestre o total dos investimentos em ativos elétricos nas distribuidoras alcançou R$ 2 bilhões, aproximadamente 16% menor que no mesmo período do ano passado. "Esse efeito foi impactado principalmente pela desaceleração decorrente das datas de corte das Revisões Tarifárias Periódicas (RTP) de controladas."

Já os investimentos em ativos não elétricos apresentaram um crescimento de 6%. Segundo a companhia, destacam-se os aportes em projetos de tecnologia, licenças e padronização de sistemas, com destaque para o aumento de R$ 11 milhões na Equatorial Goiás envolvendo sistemas técnicos.