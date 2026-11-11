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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 15:04

Agergs negociará recomposição de recursos e ajustes em convênio com a Aneel

Acordo possibilita ações de fiscalização na área de energia no Estado

Acordo possibilita ações de fiscalização na área de energia no Estado

CEEE EQUATORIAL/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Em sessão do Conselho Superior, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) decidiu que buscará, junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), ajustes nas condições propostas para a renovação do convênio que define as atividades de fiscalização do setor elétrico no Rio Grande do Sul.

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