Bancos poderão ter selo para comprovar boas práticas e evitar disputas com clientes

Seminário debate crédito, proteção ao consumidor e fraudes digitais

Bancos e instituições financeiras poderão contar com um selo para comprovar que adotam boas práticas na oferta de crédito e no relacionamento com os consumidores. Em desenvolvimento pelo, a certificação pretende reconhecer empresas comprometidas com a transparência e a concessão responsável de empréstimos, além de ajudar a prevenir disputas judiciais e até influenciar o valor de eventuais indenizações.A iniciativa foi apresentada nesta, durante o, realizado na, em. A proposta está relacionada a um estudo elaborado pelo professor de Direito da universidade, que analisa como as instituições podem contribuir para evitar o superendividamento e melhorar a relação com seus clientes.Na prática, a ideia é permitir que bancos e fintechs comprovem, por meio de uma avaliação independente, que oferecem informações claras sobre juros e condições de pagamento, analisam adequadamente a capacidade financeira dos clientes e respeitam sua liberdade de escolha. Essas obrigações já estão previstas na legislação brasileira, mas a certificação funcionaria como uma forma adicional de demonstrar seu cumprimento.Segundo o estudo,. Se uma instituição demonstrar que informou corretamente o consumidor e respeitou sua autonomia na contratação, por exemplo, essa conduta pode afastar a caracterização de falha na prestação do serviço. Mesmo quando há irregularidades, as boas práticas adotadas pela empresa podem ser consideradas na avaliação de danos morais e na definição do valor de indenizações.Isso não significa, porém, que as instituições certificadas estarão protegidas contra processos ou condenações. O selo não substituirá a análise dos juízes nem eliminará a responsabilidade das empresas em caso de descumprimento da legislação.Durante a apresentação,Se antes a preocupação estava concentrada em ampliar as possibilidades de financiamento, agora também é necessário garantir que as pessoas compreendam os riscos e as obrigações assumidas."A ideia de prevenção de conflitos, hoje, sem dúvida, se coloca como protagonista dessa nova etapa", afirmou o professor.Para Miragem, a certificação precisa ir além de uma declaração das próprias empresas. O reconhecimento deve ser baseado em critérios objetivos, verificações independentes e monitoramento contínuo, capazes de demonstrar que as boas práticas são efetivamente aplicadas no dia a dia das instituições.O selo desenvolvido peloterá como pilares a transparência, a autonomia dos consumidores e a educação financeira. A iniciativa conta com contribuições doe de empresas do setor e deverá ser lançada em breve, embora ainda não tenha uma data definida.Entre as participantes das discussões está a, empresa de tecnologia financeira representada no seminário por, head de Legal da companhia e conselheira da"Se o cliente tem autonomia sem informação, nós estamos colocando nosso cliente em risco. Quando eu coloco o cliente em risco, eu coloco o negócio em risco. Não existe nenhuma autonomia sem informação", afirmou.Segundo Bárbara, a empresa tem investido na simplificação dos contratos e no desenvolvimento de ferramentas que ajudem os consumidores a compreender os serviços financeiros. Entre os exemplos estão simuladores de operações e um assistente de inteligência artificial que fornece informações sobre as condições dos produtos antes da contratação.Além de contribuir para a prevenção de conflitos, a certificação poderá representar um diferencial competitivo para bancos e fintechs. Na avaliação de Miragem, o reconhecimento tende a ajudar os consumidores a identificar instituições comprometidas com práticas responsáveis, incentivando melhorias no mercado e reduzindo custos associados a disputas judiciais.A concessão responsável de crédito foi um dos temas discutidos no, realizado nesta quarta-feira, na Capital. O encontro reuniu representantes do, pesquisadores, especialistas e profissionais do setor financeiro para debater os desafios da inclusão financeira e da proteção dos consumidores no Brasil.Ao longo do dia, a programação abordou desde a transparência na oferta de serviços financeiros até os riscos enfrentados pelos usuários no ambiente digital. Entre os assuntos discutidos estiveram o poder de compra no varejo brasileiro, as mudanças nas regras dos benefícios de alimentação e refeição, a proteção dos usuários de plataformas digitais e os mecanismos de prevenção a fraudes.O evento também marcou o lançamento de dois estudos do. Além da pesquisa sobre concessão responsável de crédito e bem-estar financeiro, foi apresentado um levantamento sobre os aspectos econômicos do parcelamento sem juros, modalidade amplamente utilizada pelos consumidores brasileiros."Mais uma vez, o Seminário Propague trouxe temas de extrema relevância para os ecossistemas financeiro e de pagamentos, mantendo sempre o bem-estar financeiro dos usuários no centro dos debates", destacou, head do Instituto Propague.