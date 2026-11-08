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Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 19:30

Banrisul Cultural entrega Prêmio Merece! a 50 organizações sociais do Estado

Representantes das organizac?o?es da sociedade civil que receberam o Pre?mio Merece!

Representantes das organizac?o?es da sociedade civil que receberam o Pre?mio Merece!

DIEGO VAZ/MIDI MIDIAS/DIVULGAÇÃO/JC
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O Banrisul Cultural entregou a 50 organizações da sociedade civil neste sábado (9) o Prêmio Merece!, que valoriza instituições que transformam o Rio Grande do Sul e ampliam as oportunidades para a população local, promovendo inclusão social e redução de desigualdades. Foram reconhecidas entidades sem fins lucrativos, que atuam em áreas como cultura, cidadania, desenvolvimento social, educação, esporte e lazer, meio ambiente e inclusão digital.

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