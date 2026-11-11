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CapaEconomiaCrédito

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 16:56

Parcelamento sem juros não aumenta inadimplência e pode até reduzir risco, aponta estudo

Pesquisa com mais de 700 mil consumidores mostra que o aumento do limite de crédito e a contratação de novos cartões estão mais associados ao risco de endividamento

Pesquisa com mais de 700 mil consumidores mostra que o aumento do limite de crédito e a contratação de novos cartões estão mais associados ao risco de endividamento

Gabriel Margonar/Especial/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
Parcelar uma compra em várias vezes sem juros não aumenta o risco de o consumidor entrar no crédito rotativo ou ficar inadimplente. A conclusão é de um estudo lançado nesta quarta-feira (11) pelo Instituto Propague, durante o 2º Seminário de Cidadania Financeira, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), em Porto Alegre. A pesquisa contraria uma das principais críticas ao parcelamento sem juros: a de que o acúmulo de prestações seria responsável pelo avanço das dívidas no cartão de crédito.

Elaborado pelo economista Sérgio Firpo, professor do Insper, o levantamento analisou informações de mais de 700 mil consumidores entre janeiro de 2022 e abril de 2026, a partir de dados do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central. O objetivo foi investigar se o hábito de dividir compras em prestações aumenta a probabilidade de o consumidor não conseguir pagar integralmente a fatura.

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