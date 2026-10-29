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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 15:42

Inadimplência das famílias com bancos volta a bater recorde em setembro, mostra BC

Crédito livre registra inadimplência recorde de 8,1% em setembro

Crédito livre registra inadimplência recorde de 8,1% em setembro

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A inadimplência das famílias no crédito livre, que tem condições livres pactuadas entre bancos e clientes, voltou a bater recorde em setembro, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central nesta quinta-feira (29), totalizando a maior marca da série histórica novamente.
O índice chegou a 8,1% para as pessoas físicas, alta de 0,1 ponto percentual em relação a agosto, quando o indicador também foi o maior da série histórica. Já considerando as empresas, a inadimplência nos recursos livres permaneceu em 6,6%. Esse índice mede a dívida em atraso com mais de 90 dias.
Ao mesmo tempo, o nível de endividamento das famílias em relação à renda também atingiu nível recorde, 50,1% em agosto, alta de 0,2 ponto percentual em relação a setembro.

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