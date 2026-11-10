Federasul e Assembleia Legislativa entregam o Prêmio para os 15 agraciados no 32° Líderes & Vencedores

Com o propósito de valorizar projetos, empresas e líderes empreendedores que contribuem para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, o 32° Prêmio Líderes & Vencedores foi entregue nesta terça-feira (10) no Salão Nobre do Palácio do Comércio pela Assembleia Legislativa do RS e pela Federasul.
A nominata dos 15 agraciados com suas respectivas categorias foi divulgada em coletiva de imprensa no dia 22 de outubro, com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Sérgio Peres, e do presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa.
Ao longo da primeira etapa da premiação, em julho, jornalistas de todo o Estado e presidentes de entidades filiadas à Federasul indicaram e justificaram suas escolhas. Foram 204 indicações no total. Logo após, cinco comissões julgadoras constituídas por premiados em edições anteriores e personalidades destacadas em sua atividade, selecionaram os agraciados.
Na abertura do evento, o presidente da Federasul ressaltou a coragem e a iniciativa de todos aqueles agraciados. "Enquanto tantos sucumbem ao conforto da omissão e à comodidade do menor esforço, vocês se mantêm firmes e se destacam pela coragem de fazer escolhas, de assumir riscos para chegar mais longe, de decidir com base naquilo que acreditam”, destacou.
Já o presidente da Assembleia Legislativa, lembrou das ações de todos os agraciados. “Continuem sendo referências em suas áreas e que suas histórias inspirem outras gerações a construírem um Rio Grande do Sul cada vez mais empreendedor, criativo, educador, democrático e solidário”. Destacou a importância de reconhecer iniciativas que geram bons resultados para a sociedade que “reafirmam nosso compromisso com um Estado que valoriza o talento, estimula a iniciativa e cria condições para aproveitar o potencial das pessoas”, afirmou.
A iniciativa, promovida desde 1995, abrange 5 categorias, entre elas Mérito Político, Sucesso Empresarial – subdividida em micro e pequena empresa; média e grande empresa e líder empreendedor -, Destaque Comunitário, Expressão Cultural e Referência Educacional.
Agraciados do Líderes & Vencedores 2026
SUCESSO EMPRESARIAL
-
Micro e Pequena empresa – Protege Química – Santa Cruz do Sul
-
Média e Grande empresa – Sicredi Origens RS – Porto Alegre
-
Líder Empreendedor – Erasmo Battistella – Itatiba do Sul
MÉRITO POLÍTICO
DESTAQUE COMUNITÁRIO
-
Beabah – Rede de Bibliotecas Comunitárias do RS – Porto Alegre
-
Kinder Centro da Criança Especial – Porto Alegre
-
Seleção do Bem – Porto Alegre
REFERÊNCIA EDUCACIONAL
-
Escola Estadual de Ensino Fundamental de Brasília – Bom Retiro do Sul
-
Fundação Liberato Salzano Vieira da Cunha – Novo Hamburgo
-
Geração Caldeira — Porto Alegre
EXPRESSÃO CULTURAL
-
Bibliotheca Pelotense – Pelotas
-
Museu da Cultura Hip Hop RS – Porto Alegre
-
Orquestra Sinfônica de Porto Alegre – OSPA