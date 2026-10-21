Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaPremiação

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 00:25

ALRS e Federasul anunciam, na quinta-feira, os agraciados do Prêmio Líderes & Vencedores

Compartilhe:
Jornal do Comércio

A Assembleia Legislativa e a Federasul anunciam, nesta quinta-feira (22), os premiados da 32ª edição do Líderes & Vencedores, premiação que valoriza o sucesso de projetos, empresas e líderes empreendedores do RS. A coletiva de imprensa será realizada na sede da Federasul (Palácio do Comércio, 4º andar), às 11h, com a presença dos presidentes da Assembleia Legislativa, deputado Sergio Peres (Republicanos), e da Federasul, Rodrigo Sousa Costa.

 “O compromisso do Parlamento gaúcho com a construção coletiva do progresso passa pelo reconhecimento a quem escreve com trabalho a história do Rio Grande. Nessa direção, é necessário dar relevância a trajetórias de pioneirismo, talento e persistência daqueles que contribuem de forma decisiva para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul”, destacou Sergio Peres.

São 15 agraciados  que vão receber o Troféu Magis no dia 10 de novembro, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. As cinco categorias do Prêmio são: mérito político, sucesso empresarial (com três categorias: micro e pequena empresa, média e grande empresa e líder empresarial), destaque comunitário, expressão cultural e referência educacional.

Notícias relacionadas