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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 16:05

Inadimplência do cartão de crédito aumenta 0,9% no terceiro trimestre de 2026

No período, volume de transações com cartões de crédito, débito e pré-pago somou R$ 1,2 trilhão

No período, volume de transações com cartões de crédito, débito e pré-pago somou R$ 1,2 trilhão

MARCO QUINTANA/JC
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Agências
A taxa de inadimplência do cartão de crédito chegou a 10% no terceiro trimestre de 2026. O valor é 0,9 ponto percentual maior do que em setembro do ano passado, segundo dados da Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços).
O número foi apresentado nesta terça-feira (10), em coletiva da associação sobre os resultados do setor no terceiro trimestre deste ano.

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