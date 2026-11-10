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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 14:49

Custo da cesta básica em Porto Alegre sobe 3,44% em outubro

Em outubro de 2026, o trabalhador de Porto Alegre remunerado pelo salário mínimo de R$ 1.621,00 precisou trabalhar 124 horas e 50 minutos para adquirir a cesta básica

Em outubro de 2026, o trabalhador de Porto Alegre remunerado pelo salário mínimo de R$ 1.621,00 precisou trabalhar 124 horas e 50 minutos para adquirir a cesta básica

TÂNIA MEINERZ/JC
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O custo da cesta básica amentou em outubro nas 27 capitais do País, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

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