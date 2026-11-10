Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 15:56

Ações da Nvidia despencam mais de 6% e empresa desvaloriza US$ 400 bilhões em dois dias

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, teria facilitado o envio de chips para empresas chinesas através de relacionamento com executiva chinesa

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, teria facilitado o envio de chips para empresas chinesas através de relacionamento com executiva chinesa

Philip Fong/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
As ações da Nasdaq começaram a terça-feira (10) em alta, mas o cenário mudou bruscamente de tarde e os papéis chegaram a despencar 6,8% na Nasdaq por volta das 14h (horário de Brasília), depois de o site The Information publicar que o relacionamento do CEO, Jensen Huang, com a executiva Alice Huang, da Megaspeed, teria facilitado o envio de US$ 7,5 bilhões (R$ 41,25 bilhões) em chips para empresas chinesas.
Caso a perda continue neste patamar, a Nvidia caminha para sofrer uma desvalorização de US$ 400 bilhões (R$ 2,22 trilhões) em valor de mercado em apenas dois dias. Na segunda-feira (9), a ação fechou em queda de 7,27%, uma redução de US$ 192 bilhões. Já a desvalorização desta terça causaria uma perda de US$ 221 bilhões.

Notícias relacionadas