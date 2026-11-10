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CapaEconomiaEnergia

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 10:28

Grupo CPFL pretende investir R$ 14,7 bilhões no RS até 2030

Anúncio foi feito pelo presidente da companhia, Gustavo Estrella, na inauguração da nova sede da empresa no Tecnopuc

Anúncio foi feito pelo presidente da companhia, Gustavo Estrella, na inauguração da nova sede da empresa no Tecnopuc

Artur Koch/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Nos segmentos de transmissão e distribuição de energia, a CPFL Energia pretende aportar no Rio Grande do Sul R$ 14,7 bilhões, entre os anos de 2026 e 2030. O anúncio foi feito nesta terça-feira (10) pelo presidente da companhia, Gustavo Estrella, durante a inauguração oficial da nova sede da CPFL Transmissão no Tecnopuc, em Porto Alegre.

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