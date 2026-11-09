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CapaEconomiaMercado Automotivo

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 21:53

Imposto de importação de pneus de passeio sobe para 30% após pedido da indústria

A alíquota de importação de pneus foi elevada a 78% nos EUA, 45% na União Europeia e 35% no México.

A alíquota de importação de pneus foi elevada a 78% nos EUA, 45% na União Europeia e 35% no México.

freepik/divulga??o/jc
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Agências
O Comitê-Executivo de Gestão da Camex (Câmara de Comércio Exterior) elevou de 16% para 30% a alíquota do imposto de importação sobre pneus de passeio no Brasil por 12 meses, atendendo a um pedido da Anip (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos).
A entidade reúne 11 empresas (Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Maggion, Michelin, Pirelli, Prometeon, Rinaldi, Titan e Tortuga), que possuem 19 fábricas instaladas em sete estados.
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O governo também retomou no final de outubro a medida de licenciamento não automático para evitar fraudes nas importações.

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