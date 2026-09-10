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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 12:48

Mercado de veículos no Rio Grande do Sul cresce 14,7% em agosto

No acumulado de janeiro a agosto de 2025, o Estado soma 123.684 veículos emplacados

No acumulado de janeiro a agosto de 2025, o Estado soma 123.684 veículos emplacados

Tânia Meinerz/JC
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O mercado de veículos zero quilômetro do Rio Grande do Sul encerrou agosto com 17.147 unidades emplacadas, crescimento de 14,74% na comparação com agosto de 2025. Em relação a julho, quando foram comercializadas 17.397 unidades, houve pequena retração de 1,44%. No acumulado de janeiro a agosto, o Estado soma 123.684 veículos emplacados, frente a 118.244 no mesmo período de 2025, resultado que representa crescimento de 4,60%. Os dados fazem parte do levantamento mensal realizado pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos (Sincodiv/Fenabrave-RS).

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