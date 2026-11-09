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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 18:10

Mercado vê avanço no discurso fiscal de Lula, mas cobra medidas concretas para conter dívida

Em pronunciamento, presidente reafirmou compromissos de campanha e prometeu preservar as regras fiscais

Em pronunciamento, presidente reafirmou compromissos de campanha e prometeu preservar as regras fiscais

Reprodução/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
O discurso de responsabilidade fiscal adotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em pronunciamento à nação na noite deste domingo (8) foi recebido com cautela pelo mercado financeiro. Embora o reconhecimento da necessidade de controlar a dívida pública tenha sido considerado um sinal positivo, a ausência de medidas concretas para equilibrar as contas do governo manteve a desconfiança dos investidores.

A avaliação predominante entre economistas e especialistas é de que, mais do que promessas, o Palácio do Planalto precisará apresentar um plano capaz de conciliar a manutenção de programas sociais, a ampliação dos investimentos e o controle das despesas públicas.

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