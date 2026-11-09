Primeira semana de novembro tem superávit de US$ 1,377 bi na balança comercial

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,377 bilhão na primeira semana de novembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira (9), o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,206 bilhões e importações de US$ 5,829 bilhões.
Até a primeira semana de novembro, comparado ao mesmo período do mês de 2025, as exportações cresceram 21,5%. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 42,1% em Agropecuária, que somou US$ 1,678 bilhão; crescimento de 10,0% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,493 bilhão e, por fim, crescimento de 19,2% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 3,998 bilhões.
Em relação às importações, houve alta de 23,6% na mesma comparação. Houve alta de 26,6% em Agropecuária, que somou US$ 106 milhões; alta de 60,9% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 323 milhões e, por fim, crescimento de 22,2% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 5,377 bilhões.
Acumulado do ano
De janeiro até a primeira semana de novembro, o ano acumula superávit de US$ 72,417 bilhões, um crescimento de 33,8% em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 58,745 bilhões.
A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 84,4 bilhões neste ano, crescimento de 24,0% em relação a 2025.
O resultado projetado para este ano foi revisado para baixo no começo de outubro - a estimativa anterior era de superávit de US$ 90 bilhões neste ano.