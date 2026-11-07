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Publicada em 07 de Novembro de 2026 às 09:36

Lucro dos três maiores bancos soma R$ 22,6 bi no 3º trimestre, alta de 2,4% em um ano

Itaú seguiu como o mais resiliente do grupo

Itaú seguiu como o mais resiliente do grupo

Itaú/Divulgação/JC
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Agências
Os três principais bancos privados de varejo do País - Itaú Unibanco, Bradesco e Santander Brasil - registraram lucro combinado de R$ 22,61 bilhões no terceiro trimestre, de acordo com dados compilados pela Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O número representa crescimento de 2,4% na comparação com igual período do ano passado e de 0,6% ante os três meses imediatamente anteriores.

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