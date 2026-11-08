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Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 21:11

Lula ressalta compromisso com responsabilidade fiscal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou em rádio e TV abertos na noite de domingo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou em rádio e TV abertos na noite de domingo

Reprodução/Divulgação/JC
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Maria Amélia Vargas
Maria Amélia Vargas Editora-Assistente
Em pronunciamento aberto para rádio e TV na noite deste domingo (8), o presidente reeleito  Luiz Inácio Lula da Silva (PT)  defendeu a união nacional e reafirmou compromisso com a responsabilidade fiscal "para viabilizar políticas sociais sustentáveis e a ampliação tão necessária do investimento". 

• LEIA TAMBÉM: Brasil precisa de R$ 14 bi para regularizar presídios, e PEC da Segurança amplia pressão sobre governo Lula

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