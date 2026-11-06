Exportações brasileiras para a UE crescem 32% em outubro; vendas para a Argentina caem 6,7%

As exportações de produtos brasileiros para a União Europeia (UE) cresceram 32% em outubro deste ano e somaram US$ 6,04 bilhões, ante US$ 4,580 bilhões em outubro de 2025. As importações subiram 8% (somando US$ 4,70 bilhões, ante US$ 4,35 bilhões no mesmo mês do ano passado). A balança comercial com este bloco resultou num superávit de US$ 1,35 bilhão em outubro.
No período acumulado de janeiro a outubro de 2026, em relação a igual período do ano anterior, as exportações para a UE cresceram 20% e atingiram US$ 49,64 bilhões. As importações subiram 1,6% e totalizaram US$ 42,76 bilhões. Consequentemente, neste período do acumulado do ano, a balança comercial com este bloco comercial apresentou superávit de US$ 6,89 bilhões.
Argentina
No caso da Argentina, as exportações caíram 6,7% e somaram US$ 1,530 bilhão. As importações cresceram 1,8% e totalizaram US$ 1,260 bilhão. Logo, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 270 milhões.
Nos dez meses do ano, as vendas para a Argentina caíram 17,2% e atingiram US$ 13,115 bilhões. As importações cresceram 4,1% e chegaram a US$ 11,213 bilhões. Com isto, neste período, a balança comercial para este país apresentou saldo positivo de US$ 1,902 bilhão.
Argentina e UE, ao lado da China e dos Estados Unidos, são os principais parceiros comerciais do Brasil.
Os resultados da balança comercial de outubro, em que foi registrado superávit de US$ 9,318 bilhões, foram divulgados há pouco pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Mdic.