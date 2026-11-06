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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 15:40

Exportações brasileiras para a China caem 5,3% em outubro ante outubro de 2025

Importações registraram aumento de 17,1%

Importações registraram aumento de 17,1%

Wilson Sons/Divulgação/JC
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Agências
As exportações de produtos brasileiros para a China em outubro de 2026 somaram US$ 8,586 bilhões, uma queda de 5,3% ante outubro de 2025, quando haviam sido de US$ 9,068 bilhões.
Pelo lado das importações, houve crescimento de 17,1% nas compras vindas da China em outubro, totalizando US$ 7,528 bilhões no mês, ante US$ 6,428 bilhões em igual mês do ano passado. Com isso, o Brasil teve superávit de US$ 1,058 bilhão com o país asiático no décimo mês deste ano.

Acumulado do ano

No período de janeiro a outubro de 2026, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para a China cresceram 10,0% e atingiram US$ 93,104 bilhões. As importações aumentaram 10,6% e totalizaram US$ 66,146 bilhões. Consequentemente, neste período, a balança comercial com a China apresentou superávit de US$ 29,958 bilhões.
Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

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