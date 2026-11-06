Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaBalança Comercial

Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 15:33

Superávit comercial da balança acumulado em 2026, até outubro, é de US$ 71,04 bilhões

Em outubro, superávit foi de US$ 9,318 bilhões

Em outubro, superávit foi de US$ 9,318 bilhões

ECO_33745.JPG
Compartilhe:
Agências
A balança comercial brasileira acumulou superávit comercial de US$ 71,04 bilhões no ano até outubro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (6) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O valor foi alcançado com exportações de US$ 321,88 bilhões e importações de US$ 250,84 bilhões e é 34,1% maior do que no mesmo período de 2025.

Notícias relacionadas