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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 10:40

Governo Lula prorroga até dezembro imposto de 12% sobre exportação de petróleo

Petroleiras são contrárias à cobrança do imposto, que chegou a ser suspenso duas vezes pela Justiça

Petroleiras são contrárias à cobrança do imposto, que chegou a ser suspenso duas vezes pela Justiça

ATTA KENARE/AFP/JC
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Agências
O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu prorrogar até 31 de dezembro a cobrança de um imposto de 12% sobre as exportações de petróleo bruto. A decisão foi aprovada nesta quinta-feira (5) pelo Gecex (Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior), vinculado ao MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), a pedido do Ministério da Fazenda.
Segundo o governo, a manutenção do tributo implementado em março é necessária diante da persistência dos conflitos no Oriente Médio e dos riscos ao abastecimento doméstico de derivados de petróleo, principalmente o diesel.

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