Bolsas da Ásia: Nikkei entra em "bear market" e mercados despencam com liquidação tech

As bolsas asiáticas fecharam em forte baixa nesta sexta-feira, com destaque para o Japão, onde o Nikkei entrou em "bear market" ao acumular queda superior a 20% em relação ao último pico, em meio à liquidação global de ações de tecnologia ligada ao boom de inteligência artificial (IA).

Ontem, em Nova York, o Nasdaq tombou 5,52%, na maior queda diária desde 4 de abril de 2025. Coreia do Sul, Japão e Taiwan lideraram as perdas, com ações de chips e tecnologia acompanhando o movimento de baixa em Wall Street.

A ampla vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato nos EUA ajudou a deflagrar a onda mais recente de vendas, diante do receio de que um ambiente de maior regulação possa frear a expansão da infraestrutura de IA e, com isso, reduzir a demanda por hardware, segmento em que a Ásia tem peso relevante.

A região é particularmente vulnerável a uma correção liderada por ações de IA, disse Charu Chanana, estrategista-chefe de investimentos da Saxo Markets. Segundo ela, a queda reflete em parte uma reavaliação da demanda futura por infraestrutura nos EUA, mas também a concentração de posições nos mesmos beneficiários do boom de IA.

O sul-coreano Kospi caiu até 8,8% durante o pregão, acionando uma interrupção de 20 minutos. No fechamento, recuou 6,02%, a 5.059,59 pontos, e ampliou a perda da semana para 12%.

Em Tóquio, o Nikkei caiu 5,96%, a 57.434,77 pontos, no pior dia desde abril de 2025. Em Taiwan, o Taiex diminuiu parte das perdas ao longo da sessão, mas terminou em baixa de 4,51%, a 39.701,64 pontos, na maior queda porcentual diária desde julho.

Entre os destaques negativos, a SK Hynix caiu 10,4% em Seul, o SoftBank Group recuou quase 11% no Japão e a TSMC perdeu 4,7% em Taipé. Na China e em Hong Kong, ações de tecnologia tiveram desempenho relativamente melhor, mas também pesaram. O Xangai Composto caiu 1,10%, a 3.649,18 pontos, e o Shenzhen Composto recuou 2,25%, a 2.134,88 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng perdeu 1,27%, a 24.481,86 pontos, enquanto o subíndice de tecnologia cedeu 1,8%.

Na Oceania, a bolsa australiana fechou em baixa moderada de 0,49%, com o S&P/ASX 200 recuando a 9.020,80 pontos.