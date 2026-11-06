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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 08:16

INSS muda regra do auxílio-doença e cria reanálise em 10 dias no Atestmed; entenda

Reanálise será feita por outro médico perito, diferente daquele que avaliou o requerimento pela primeira vez

Reanálise será feita por outro médico perito, diferente daquele que avaliou o requerimento pela primeira vez

Artur Koch/JC
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Agências
O MPS (Ministério da Previdência Social) e o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) alteraram as regras do Atestmed para permitir pedido de reanálise da solicitação do auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, em até dez dias após negativa do benefício.
A medida consta da portaria 54, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (6). Na prática, a medida garante ao segurado prazo maior para recorrer de um indeferimento.
A reanálise dá o direito de anexar novos documentos — ou a mesma documentação, quando houver falhas na digitalização — quando a documentação enviada for considerada insuficiente para comprovar a incapacidade e garantir o benefício, e funciona como o cumprimento de exigência de quem pede a aposentadoria.

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