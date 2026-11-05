Bolsas de NY fecham em queda forte com tecnos na mira de venda após eleições

As bolsas de Nova York fecharam em queda forte nesta quinta-feira (5) diante da expectativa de regulamentação mais firme para as empresas ligadas à inteligência artificial. Outro revés para o setor de tecnologia veio de resultados corporativos que desagradaram o mercado.

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O Dow Jones caiu 3,44%, aos 51.523,06 pontos. O S&P 500 perdeu 4,36%, a 7.353,73 pontos. Já o Nasdaq encerrou em queda de 5,52%, nos 24.315,00 pontos - a maior queda diária desde 4 abril de 2025, segundo a Dow Jones.

Iniciando o dia sem muita força, os índices passaram a recuar mais fortemente durante a manhã, devolvendo os ganhos de quarta-feira. O Stifel Economics liga a movimentação volátil ainda aos resultados das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos e o que significam para as políticas econômicas.

O mau humor desta quinta-feira foi encabeçado principalmente pelos papéis ligados ao setor de tecnologia, ainda sob efeito do quadro eleitoral. Resultados trimestrais da Qualcomm mostrando uma queda na receita, também ficaram no foco. Em reação, as ações da empresa caíram 9,49%.

Quedas fortes também foram registradas em outras empresas do setor, como a Nvidia (-9,26%) e Intel (-10,33%). Já a AMD (-17,26%), Marvell Technology (-16,43%) e Micron Technology (-17,46%) foram mais penalizadas.

Já a Microsoft recuou 3,58%, em meio a notícias de que a dona do Windows recusou um acordo bilionário para dobrar o escopo do contrato atual com a Nscale, startup de inteligência artificial (IA) mais valiosa do Reino Unido, para locação de capacidade computacional em um data center no Texas.

Empresas como Tesla (-10,77%) e SpaceX (-9,05%), de Elon Musk, o maior doador do partido republicano, voltaram a tombar e ampliaram as perdas da véspera, assim como a Trump Media & Technology, que perdeu 10,47%.

A movimentação acontece em meio a expectativas de que a maioria democrata na Câmara de Representantes e no Senado dos EUA aumente a fiscalização das empresas do setor, segundo o ING.

O setor bancário também teve queda em bloco, com o Goldman Sachs (-6,36%), Morgan Stanley (-5,94%) e Citibank (-5,04%) registrando as piores perdas.