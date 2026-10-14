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CapaJC ContabilidadeTributos

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 13:18

Durigan defende Receita como plataforma de inteligência do Estado

Durigan defende Receita como plataforma de inteligência do Estado

Durigan defende Receita como plataforma de inteligência do Estado

Agência Brasil
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Agências

A Receita Federal deve ser vista sobretudo como ferramenta estratégica do Estado brasileiro, e não só como órgão de arrecadação e fiscalização. De acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o grande volume de informações reunidas pelo Fisco pode orientar políticas públicas, aperfeiçoar mecanismos de controle e aumentar a eficiência da atuação estatal.

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