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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 17:57

Dino marca conciliação entre empresas, trabalhadores e governo sobre transição para o fim da 6x1

Dino foi sorteado relator de ação proposta pela CNC que questiona regras definidas para a transição da escala de trabalho

Dino foi sorteado relator de ação proposta pela CNC que questiona regras definidas para a transição da escala de trabalho

Gustavo Moreno/STF/JC
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Agências
O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), marcou nesta quinta-feira (5) uma audiência de conciliação com entidades empresariais, centrais sindicais e o governo do presidente Lula (PT) para tratar da transição para o fim da escala 6x1.
O encontro ocorrerá na próxima semana, na terça (10), na sede do tribunal, em Brasília. Além do governo, representado pela AGU (Advocacia-Geral da União), também foram convocadas as advocacias do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

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