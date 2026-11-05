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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 17:01

Futuro da Selic depende do governo Lula após Copom manter taxa em 13,75%, dizem analistas

Copom interrompeu o ciclo de cortes nos juros e manteve a Selic em 13,75% ao ano

Copom interrompeu o ciclo de cortes nos juros e manteve a Selic em 13,75% ao ano

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de interromper o ciclo de cortes nos juros e manter a Selic em 13,75% ao ano nesta quarta-feira (4) mostra que o futuro da taxa depende menos do Banco Central e mais do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmam analistas do mercado financeiro e especialistas que acompanham a política monetária.
A pausa era esperada pelo mercado depois da alta do dólar e da piora das expectativas de inflação que vieram após o resultado do segundo turno das eleições, e um eventual corte em dezembro só deve acontecer a depender dos anúncios do governo na área econômica.

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