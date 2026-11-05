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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 16:18

Parceria entre Sulgás e Reiter Log reforça transição energética no RS

Empresas celebram novo ponto de abastecimento de gás em Guaíba e preveem abertura de outra unidade em 2027

Empresas celebram novo ponto de abastecimento de gás em Guaíba e preveem abertura de outra unidade em 2027

Jefferson Klein/Especial/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
A transportadora gaúcha Reiter Log e a distribuidora Sulgás fecharam acordo para o fornecimento de 100 milhões de metros cúbicos de gás (natural ou biometano) pelos próximos dez anos. Esse combustível, que será utilizado pelos caminhões da Reiter, substituindo o diesel, que tem um maior impacto ambiental, abastecerá os veículos em postos próprios da companhia localizados em Nova Santa Rita, Guaíba e Capão do Leão.

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