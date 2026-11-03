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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 15:06

Sulgás e Reiter Log firmam contrato para ampliar uso de gás natural no transporte de cargas no RS

Transportadora possui frota de cerca de 600 caminhões movidos a GNV

Transportadora possui frota de cerca de 600 caminhões movidos a GNV

Reiter Log/Divulgação/JC
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A Sulgás e a Reiter Log assinam na quinta-feira (5) um contrato considerado um marco para a transição energética do Rio Grande do Sul. Conforme nota da distribuidora, o acordo prevê mais do que dobrar, nos próximos três anos, o consumo de gás natural utilizado por caminhões da empresa no Estado, fortalecendo a descarbonização do transporte de cargas e reduzindo a dependência do diesel.

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