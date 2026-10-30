Com investimento inicial de R$ 30 milhões, Reiter Log lança operação sustentável de transporte de containers

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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 15:18
Rotas serão feitas com veículos movidos a gás, unindo eficiência logística e menor impacto ambientalReiter Log/Divulgação/JC
A Reiter Log anuncia o lançamento de uma operação de transporte sustentável de containers, com saída diretamente do Porto de Rio Grande. A novidade será feita através de veículos movidos a gás, preferencialmente biometano unindo eficiência logística e menor impacto ambiental. O investimento inicial é de cerca de R$ 30 milhões.
"Nossa estratégia é oferecer uma solução completa em logística para os nossos clientes, unindo sustentabilidade e eficiência operacional", afirma a vice-presidente de ESG da Reiter Log, Vanessa Pillz. "A entrada nesse segmento, no qual ainda não atuávamos, amplia nossa capacidade de atender às suas necessidades com uma logística descarbonizada, utilizando caminhões abastecidos com biometano", completa.
O movimento de mercado está alinhado à construção da nova usina do grupo, em Capão do Leão, que produzirá biometano para abastecer os veículos utilizados no transporte.
Recentemente, a Reiter Log anunciou a aquisição de 220 caminhões a gás da Scania. Com isso, a companhia projeta superar 600 caminhões movidos por fontes alternativas em operação. Atualmente, mais de 40% da frota já utiliza essas tecnologias, o que resultou na redução da emissão de mais de 15.000 toneladas de CO? no último ano.