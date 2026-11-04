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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 20:15

Vitória democrata nos EUA pode favorecer mercados emergentes, mas efeito depende de cenário fiscal

Resultado deve ter efeitos diretos sobre política econômica do governo Trump

Resultado deve ter efeitos diretos sobre política econômica do governo Trump

MICHAEL M. SANTIAGO/AFP/JC
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Agências
O Partido Democrata conquistou a maioria nas duas Casas do Congresso americano nas eleições de meio de mandato, nos Estados Unidos. O resultado pode ter efeitos diretos sobre a política econômica do governo de Donald Trump e, dada a influência da economia americana sobre os mercados ao redor do mundo, também sobre os ativos brasileiros.
Segundo especialistas, os principais reflexos podem ocorrer nos juros americanos, com efeitos sobre o dólar, o fluxo de capitais para países emergentes e a curva de juros brasileira. Uma melhora mais consistente, porém, depende também da redução dos riscos fiscais.

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