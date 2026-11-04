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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 19:25

Brasil segue na liderança do ranking de juros reais após manutenção da Selic

Taxa real brasileira passou para 9,49% ao ano

Taxa real brasileira passou para 9,49% ao ano

PEDRO LADEIRA/AFP/JC
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Agências
O Brasil manteve a primeira posição no ranking mundial de juros reais (descontada a inflação) após o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central manter a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% ao ano, nesta quarta-feira (4).
A taxa real brasileira passou de 8,45% ao ano, no levantamento de setembro, para 9,49% ao ano, segundo ranking elaborado pelo Portal MoneYou e pela Lev Intelligence.

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