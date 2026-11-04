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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 17:55

Não adianta baixar juros na força bruta, diz CEO do Itaú sobre discussão fiscal

Banco defende ajuste fiscal para garantir juros baixos e atrair investimentos

Banco defende ajuste fiscal para garantir juros baixos e atrair investimentos

FUTURA PRESS/FOLHAPRESS/ JC
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Agências
O Itaú Unibanco não vê com bons olhos uma eventual redução da taxa básica de juros (Selic) desvinculada da trajetória dos juros futuros, como discutido nos últimos dias.
A proposta passou a ser debatida após membros do governo Lula se debruçarem sobre o trabalho do economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real, que sugere novo arranjo entre as políticas fiscal e monetária em meio à preocupação com o rumo das contas públicas. Porém, segundo o atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, um eventual tabelamento de juros não está no radar do presidente. 

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