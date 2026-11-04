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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 18:41

Dólar recua a R$ 5,45 com alívio externo, mas real avança menos que pares

Moeda norte-americana terminou o dia em baixa de 0,65%, a R$ 5,4518

Moeda norte-americana terminou o dia em baixa de 0,65%, a R$ 5,4518

Arte/JC
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Agências
Após subir nos três últimos pregões e atingir o maior nível de fechamento no ano na terça-feira, o dólar à vista recuou frente ao real nesta quarta-feira (4), acompanhando o comportamento global da moeda americana. A vitória do Partido Democrata nas eleições parlamentares de meio de mandato nos Estados Unidos é vista como um limitador ao voluntarismo do presidente Donald Trump e pode abrir caminho para o fim do conflito contra o Irã.

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